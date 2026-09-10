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BVB: Der Stand bei Karetsas

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
Giannis Konstantelias (l.) und Konstantinos Karetsas im BVB-Trikot @Maxppp

Bei Borussia Dortmund ist man guter Dinge, zeitnah wieder auf einen vollständig fitten Konstantinos Karetsas (18) zurückgreifen zu können. Unauffällige Ergebnisse bei den ersten Untersuchungen führen laut der ‚Bild‘ dazu, dass man innerhalb des Klubs „keinen Grund für Beunruhigung“ sehe.

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Laut der niederländischen Zeitung ‚Het Laatste Nieuws‘ war eine Dehydrierung ausschlaggebend für Karetsas‘ Zusammenbruch nach einer knappen halben Stunde. Unzureichende Flüssigkeitszufuhr vorschnell als einzige mögliche Ursache heranzuziehen, wäre allerdings aus ärztlicher Sicht unseriös. Nicht ausgeschlossen, dass in den kommenden Tagen weitere Erkentnisse hinzukommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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