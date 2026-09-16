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Bundesliga

BVB: Karetsas vor Comeback

von Martin Schmitz
1 min.
Giannis Konstantelias (l.) und Konstantinos Karetsas im BVB-Trikot @Maxppp
Stuttgart BVB

Konstantinos Karetsas (18) könnte bereits am Samstag (18:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart wieder in die Startelf von Borussia Dortmund zurückkehren. Wie die Schwarz-Gelben vermelden, ist der Spielmacher am heutigen Mittwoch ins Mannschaftstraining eingestiegen.

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Zu Wochenbeginn hatte der Grieche noch individuell gearbeitet, am Dienstag spulte Karetsas zusammen mit Samuele Inácio (18) und Enzo dos Santos (17) gezieltes Lauftraining ab. Wegen Kreislaufproblemen hatte der griechische 30-Millionen-Zugang am Wochenende gegen den SC Paderborn (3:0) ausgesetzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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