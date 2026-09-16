BVB: Karetsas vor Comeback

Konstantinos Karetsas (18) könnte bereits am Samstag (18:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart wieder in die Startelf von Borussia Dortmund zurückkehren. Wie die Schwarz-Gelben vermelden, ist der Spielmacher am heutigen Mittwoch ins Mannschaftstraining eingestiegen.

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😍 Kos ist wieder beim Team! Nach individuellen Einheiten zu Wochenbeginn ist Kosta Karetsas am heutigen Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen! 🤩 pic.twitter.com/mBDcQs563E — Borussia Dortmund (@BVB) September 16, 2026

Zu Wochenbeginn hatte der Grieche noch individuell gearbeitet, am Dienstag spulte Karetsas zusammen mit Samuele Inácio (18) und Enzo dos Santos (17) gezieltes Lauftraining ab. Wegen Kreislaufproblemen hatte der griechische 30-Millionen-Zugang am Wochenende gegen den SC Paderborn (3:0) ausgesetzt.