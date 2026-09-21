Breitenreiter hat unterschrieben

André Breitenreiter ist neuer Cheftrainer bei Hansa Rostock. Die Unterschrift erfolgte am heutigen Montagabend. Beim Drittligisten tritt der ehemalige Bundesliga-Coach die Nachfolge des entlassenen Daniel Brinkmann an.

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„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim F.C. Hansa. Die große Strahlkraft des Klubs und die außergewöhnliche Unterstützung der Fans haben mich von Anfang an genauso begeistert wie die offenen und überzeugenden Gespräche mit den Verantwortlichen. Ich spüre hier positive Energie und möchte mit vollem Einsatz meinen Teil dazu beitragen, gemeinsam ein erfolgreiches neues Kapitel aufzuschlagen“, begründet Breitenreiter seine Wahl für den aktuellen Tabellensechsten.