BVB: Erste Testergebnisse bei Karetsas

Erste Untersuchungen deuten bei Konstantinos Karetsas (18) auf eine Dehydrierung hin. Das ist einem Bericht von ‚Het Laatste Nieuws‘ zu entnehmen. Es werde vermutet, dass eine unzureichende Wasserzufuhr der Grund für Karetsas’ Zusammenbruch war.

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Zum Kontext: Am gestrigen Dienstagabend musste der griechische Spielmacher beim Champions League-Auftakt von Borussia Dortmund gegen den FC Villarreal (3:2) nach 25 Minuten vom Platz getragen werden. Zur Halbzeit vermeldete der BVB, dass Karetsas wegen Kreislaufproblemen ins Krankenhaus gebracht wurde.