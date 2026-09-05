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Bundesliga

Nächste Verletzung beim BVB

von Lukas Hörster
Daniel Svensson und Filippo Mane klatschen ab @Maxppp
Hoffenheim 2-3 BVB

Borussia Dortmund bangt nach dem Kreuzbandriss bei Giannis Konstantelias um den nächsten Spieler. In der laufenden Partie bei der TSG Hoffenheim war für Filippo Mané nach rund einer halben Stunde mit dick bandagiertem Oberschenkel schon wieder Feierabend. Eine Diagnose steht noch aus.

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Für den 21-jährigen Innenverteidiger kam Neuzugang und Konstantelias-Ersatz Ethan Nwaneri in die Partie. Der 19-jährige Offensivmann wurde am Deadline Day vom FC Arsenal ausgeliehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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