Am morgigen Dienstag beginnt die neue Champions League-Saison. Zum Auftakt muss Borussia Dortmund gegen den FC Villarreal ran.
Borussia Dortmund startet am morgigen Dienstag (21 Uhr) gegen den FC Villarreal in die Champions League-Saison. Aktuell drückt beim BVB insbesondere in Bezug auf die Defensive personell der Schuh.
Emre Can (32), Nico Schlotterbeck (26) und Filippo Mane (21) müssen verletzungsbedingt passen, zudem fehlt Ramy Bensebaini (31) rotgesperrt. Nichtsdestotrotz dürfte Cheftrainer Niko Kovac zumindest zu Beginn an der Fünferkette festhalten, die sich wie von selbst aufstellt.
Ferner könnte Felix Nmecha (25) eine Pause gut vertragen, mit Jobe Bellignham (20) würde dann der beim 3:2-Sieg in Hoffenheim als Joker starke Neuzugang Joey Veerman (27) die Doppelsechs bilden. Offensiv hat Kovac die Qual der Wahl, auch Samuele Inácio (18) und Fábio Silva (24) sind Startelf-Kandidaten.
So könnte der BVB starten
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