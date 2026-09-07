Borussia Dortmund startet am morgigen Dienstag (21 Uhr) gegen den FC Villarreal in die Champions League-Saison. Aktuell drückt beim BVB insbesondere in Bezug auf die Defensive personell der Schuh.

Unter der Anzeige geht's weiter

Emre Can (32), Nico Schlotterbeck (26) und Filippo Mane (21) müssen verletzungsbedingt passen, zudem fehlt Ramy Bensebaini (31) rotgesperrt. Nichtsdestotrotz dürfte Cheftrainer Niko Kovac zumindest zu Beginn an der Fünferkette festhalten, die sich wie von selbst aufstellt.

Gewinnt der BVB den CL-Auftakt gegen Villarreal? Ja, sie sind gut drauf Nein, das wird ein Remis Nein, Villarreal holt den Sieg Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Ferner könnte Felix Nmecha (25) eine Pause gut vertragen, mit Jobe Bellignham (20) würde dann der beim 3:2-Sieg in Hoffenheim als Joker starke Neuzugang Joey Veerman (27) die Doppelsechs bilden. Offensiv hat Kovac die Qual der Wahl, auch Samuele Inácio (18) und Fábio Silva (24) sind Startelf-Kandidaten.

Unter der Anzeige geht's weiter

So könnte der BVB starten