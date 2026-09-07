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FT-Kurve UEFA Champions League

BVB: Die Problemzone beim CL-Auftakt

Am morgigen Dienstag beginnt die neue Champions League-Saison. Zum Auftakt muss Borussia Dortmund gegen den FC Villarreal ran.

von Julian Jasch
1 min.
BVB-Trainer Niko Kovac @Maxppp
BVB Villarreal

Borussia Dortmund startet am morgigen Dienstag (21 Uhr) gegen den FC Villarreal in die Champions League-Saison. Aktuell drückt beim BVB insbesondere in Bezug auf die Defensive personell der Schuh.

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Emre Can (32), Nico Schlotterbeck (26) und Filippo Mane (21) müssen verletzungsbedingt passen, zudem fehlt Ramy Bensebaini (31) rotgesperrt. Nichtsdestotrotz dürfte Cheftrainer Niko Kovac zumindest zu Beginn an der Fünferkette festhalten, die sich wie von selbst aufstellt.

Gewinnt der BVB den CL-Auftakt gegen Villarreal?
- Ende in 19h
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Ferner könnte Felix Nmecha (25) eine Pause gut vertragen, mit Jobe Bellignham (20) würde dann der beim 3:2-Sieg in Hoffenheim als Joker starke Neuzugang Joey Veerman (27) die Doppelsechs bilden. Offensiv hat Kovac die Qual der Wahl, auch Samuele Inácio (18) und Fábio Silva (24) sind Startelf-Kandidaten.

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So könnte der BVB starten

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