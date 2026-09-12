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Bundesliga

BVB: Schlotterbeck feiert Comeback

von Tobias Feldhoff
1 min.
Nico Schlotterbeck bei der Saisoneröffnung @Maxppp
BVB Paderborn

Niko Kovac setzt in der Partie gegen den SC Paderborn (15:30 Uhr) auf Rückkehrer Nico Schlotterbeck (26) in der Startformation. Knapp drei Monate nach seiner Sprunggelenksverletzung führt der Innenverteidiger Borussia Dortmund also wieder als Kapitän auf den Platz. An seiner Seite stürmen Serhou Guirassy (30) und Fábio Silva (24) erstmals in dieser Saison gemeinsam von Beginn an.

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Schlotterbeck hatte sich die schwere Verletzung während der Weltmeisterschaft zugezogen und verpasste die gesamte Vorbereitung. Nun steht er etwas früher als zunächst erwartet wieder auf dem Platz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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