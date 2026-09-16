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UEFA Nations League

Brandt will zu Klopp

von Daniel del Federico
1 min.
Julian Brandt im Zweikampf @Maxppp

Julian Brandt hofft weiterhin auf eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft. Nach der Partie seines neuen Klubs Ajax Amsterdam gegen Willem II (5:1) zeigt der 30-Jährige sich optimistisch: „Wenn es diesmal nicht klappt, dann vielleicht beim nächsten Mal. Ich versuche, den neuen Bundestrainer durch meine Leistungen zu überzeugen. Wenn es nicht klappt, ist das kein Weltuntergang. Ich mache einfach weiter.“

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Brandt erlebt in Amsterdam bislang einen Traumstart. In zehn Pflichtspielen erzielte der offensive Mittelfeldspieler fünf Treffer. Hoffnungen auf eine Nominierung für die anstehende Länderspielpause macht sich der 48-fache Nationalspieler jedoch nicht. „Ehrlich gesagt: Nein. Ich war ziemlich lange außen vor – zwei Jahre glaube ich“, räumt der Ex-BVB-Profi ein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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