BVB: Veerman enthüllt Wechseloptionen

Joey Veerman hätte es vor seinem Transfer von der PSV Eindhoven zu Borussia Dortmund auch nach England oder in die Türkei ziehen können. „Ich hatte vorher einige Optionen, es waren die Premier League und die türkische Liga“, verrät der 27-jährige Mittelfeldstratege im Interview mit ‚RTL‘ und ‚Sky‘.

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Der Niederländer übte sich allerdings in Geduld und erklärt, warum der BVB-Wechsel für ihn so gut passt: „Ich habe auf einen großen Klub gewartet, der auch Champions League spielt, weil ich bei der PSV auch drei Jahre lang Champions League gespielt habe. Dortmund war also ein perfektes Match für mich.“

Die Schwarz-Gelben holten Veerman per Ausstiegsklausel von rund 22 Millionen Euro an Bord. Beim 3:2-Sieg gegen den FC Villarreal in der Champions League am Dienstag gehörte der 16-fache Nationalspieler zu den besten Akteuren auf dem Platz (FT-Note 2).

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Veerman sieht sich auf der Sechs

Auf die Frage nach seiner Lieblingsposition antwortet Veerman: „In Holland spielten wir anders. Wir spielten mit drei Mittelfeldspielern, also mit einem Sechser, einem Achter und einem Zehner. Ich spielte immer auf der linken Seite, aber mein ehemaliger Trainer Peter Bosz hat gesagt, dass meine beste Position die Sechser-Position war. Ich bin jetzt auch hier als Sechser gekommen. Die Position, die ich gegen Villarreal gespielt habe, ist eine gute Position für mich.“