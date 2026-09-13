BVB: Warum Silva zu Nmecha lief

Fábio Silva (24) lief nach seinem Treffer gegen den SC Paderborn (3:0) am gestrigen Samstg nicht ohne Grund zu Felix Nmecha (25). Der Stürmer erklärte bei ‚BVB-TV‘: „Er ist immer zu mir gekommen und hat versucht, mich anzutreiben, damit ich besser werde und mich auf das konzentriere, was ich kontrollieren kann. Und er hat mir immer gesagt, dass ich wichtig sein kann. Er ist einer meiner besten Freunde in der Mannschaft und hat mir sehr geholfen.“

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Silva verrät: „Nicht nur nach diesem Spiel – auch in den vergangenen Spielen, als es gut lief, bin ich immer zu ihm gegangen und habe ihm gesagt: ‚Danke, dass du mir so sehr hilfst.‘ Er ist einer der Menschen, die mir sehr dabei geholfen haben, diesen Moment zu erreichen. Und wenn ich jetzt in einer solchen Situation bin, dann auch seinetwegen.“ Silva war im Sommer 2025 für 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers zu Borussia Dortmund gekommen. Der Portugiese geriet in der vergangenen Saison oft in die Kritik und blieb hinter den Erwartungen zurück. Er erzielte nur drei Tore in 39 Spielen für den BVB. In der laufenden Saison steht Silva nach fünf Partien bereits bei vier Treffern.