Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Curda reagiert auf Mainz-Gerüchte

von Tom Steinmetzler - Quelle: kicker
1 min.
Laurin Curda nach einem Tor @Maxppp

Laurin Curda vom SC Paderborn hat sich zu den Gerüchten um einen Sommertransfer zu Mainz 05 geäußert. In einem Interview mit dem ‚kicker‘ sagt der 24-Jährige: „Keine Ahnung, ich weiß selbst nicht, wie nahe der war …“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Verlängerung seines Vertrags beim Bundesliga-Augsteiger ist für Curda aktuell noch nicht geplant. Er sagt: „Davon weiß ich jetzt persönlich nichts. Da muss man mal abwarten, bei mir ist das erst einmal kein Thema.“ Der Fokus des Spielers liegt aber weiterhin voll auf seinem derzeitigen Klub: „Ich habe hier ja noch einen Vertrag, war letzte Saison sehr glücklich hier und bin jetzt einfach froh, auch Bundesliga zu spielen.“

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Paderborn
Laurin Curda

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Paderborn Logo SC Paderborn 07
Laurin Curda Laurin Curda
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert