Curda reagiert auf Mainz-Gerüchte

Laurin Curda vom SC Paderborn hat sich zu den Gerüchten um einen Sommertransfer zu Mainz 05 geäußert. In einem Interview mit dem ‚kicker‘ sagt der 24-Jährige: „Keine Ahnung, ich weiß selbst nicht, wie nahe der war …“

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Eine Verlängerung seines Vertrags beim Bundesliga-Augsteiger ist für Curda aktuell noch nicht geplant. Er sagt: „Davon weiß ich jetzt persönlich nichts. Da muss man mal abwarten, bei mir ist das erst einmal kein Thema.“ Der Fokus des Spielers liegt aber weiterhin voll auf seinem derzeitigen Klub: „Ich habe hier ja noch einen Vertrag, war letzte Saison sehr glücklich hier und bin jetzt einfach froh, auch Bundesliga zu spielen.“