Zugänge: Der Stand beim BVB

Bei Borussia Dortmund ist man weiter um Zugänge für die Offensivabteilung bemüht. „Daran arbeiten wir natürlich. Wir haben zwei Offensive verloren im vorderen Bereich. Deswegen gucken wir, aber wir werden nichts überstürzen“, so Trainer Niko Kovac gegenüber ‚Sky‘ mit Blick auf die Abgänge von Karim Adeyemi (24/FC Barcelona) und Julian Brandt (30/vereinslos). Die heißeste Spur führt aktuell zu Konstantinos Karetsas (18/KRC Genk).

Unter der Anzeige geht's weiter

Kovac erklärt derweil: „In der nächsten Woche kommen dann die Nationalspieler, die am Anfang des Sechzehntel- oder Achtelfinals ausgeschieden sind. Von daher wird sich dann die Gruppe schlagartig verändern. Wir werden das schon managen, wir sind ganz entspannt und werden schon das Richtige finden.“