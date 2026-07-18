Lerma in der BVB-Startelf

Neuzugang Justin Lerma darf bei Borussia Dortmund direkt zeigen, warum er von Independiente für vier Millionen Euro verpflichtet wurde. Bei der heutigen Saisoneröffnung bei Rot-Weiß Oberhausen (17 Uhr) steht der Ecuadorianer in der Startaufstellung.

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Die 𝐁𝐕𝐁-𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐥𝐟 in Oberhausen ℹ️

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Ab 17 Uhr im Livestream auf unserem YouTube-Channel, präsentiert von @vodafone_de!

▶️ https://t.co/u3Tyw7oDUz pic.twitter.com/qsanup7DFc — Borussia Dortmund (@BVB) July 18, 2026

WM-bedingt setzt Chefcoach Niko Kovac neben dem offensiven Mittelfeldspieler vor allem auf Jugendspieler. So spielen Arne Wessels (20) und Jan-Luca Riedl (17) ebenfalls von Beginn an. Hinzukommen Almugera Kabar (20), Luca Reggiani (18), Mathis Albert (17) und Filippo Mane (21).