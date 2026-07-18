Tottenham will van de Ven umstimmen

Tottenham Hotspur hat die Hoffnungen auf einen langfristigen Verbleib von Micky van de Ven offenbar noch nicht begraben. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, planen die Spurs, demnächst die Vertragsgespräche mit dem 25-Jährigen wieder aufzunehmen. Anfang des Jahres hatte der Innenverteidiger dem Verein noch zu verstehen gegeben, seinen bis 2029 datierten Vertrag nicht verlängern zu wollen. Stattdessen strebte er einen Wechsel zum FC Liverpool oder zu Manchester United an, weshalb die Nordlondoner ihn mit einem Mega-Preisschild in Höhe von 115 Millionen Euro versahen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Ankunft von Trainer Roberto De Zerbi soll van de Ven nun jedoch deutlich positiver gestimmt haben. Dem Bericht zufolge haben die Berater des Niederländers bereits positive Signale bezüglich eines neuen Arbeitspapiers gesendet. Insbesondere da Innenverteidiger-Partner Cristian Romero den Klub in diesem Sommer voraussichtlich verlässt, möchte Tottenham ungern eine weitere Stütze im Defensivzentrum verlieren. Mit Marcos Senesi (29) und Jan Paul van Hecke (26) wurden bereits zwei neue Akteure für die Position verpflichtet.