Der 1. FC Nürnberg sichert sich Mikayil Faye (22). Nach Informationen von ‚Sky‘ wird der Innenverteidiger für eine Saison und mit Kaufoption von Stade Rennes ausgeliehen. Der Medizincheck beim Zweitligisten soll innerhalb der nächsten 48 Stunden stattfinden. Faye war in der abgelaufenen Saison an die US Cremonese verliehen (acht Serie A-Einsätze).

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In der Saison 2023/24 hatte der senegalesische Linksfuß (ein A-Länderspiel) beim FC Barcelona unter Vertrag gestanden, kam aber nur für die Zweitvertretung zum Zug. Die Katalanen verkauften ihn dann für zehn Millionen Euro an Rennes. An den Ligue 1-Klub ist Faye vertraglich bis 2028 gebunden.