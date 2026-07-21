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Weltmeisterschaft

Zidane hat unterschrieben

von Lukas Hörster - Quelle: Fabrizio Romano
Zinedine Zidane trägt Glatze @Maxppp

Zinédine Zidane wird Trainer der französischen Nationalmannschaft. Nachdem schon lange eine Einigung bestand, hat der frühere Kapitän der Équipe Tricolore laut Fabrizio Romano mittlerweile seinen Vertrag unterschrieben. Anfragen von Vereinen blockte der 54-Jährige stets ab.

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Zidane tritt bei Frankreich die Nachfolge seines früheren Mitspielers Didier Deschamps an. Beiden wird kein gutes Verhältnis nachgesagt, mit einer formellen Übergabe ist also nicht zu rechnen. Die Präsentation des neuen Nationaltrainers wird am kommenden Freitag erwartet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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