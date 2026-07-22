Zidane-Termin steht fest

Dass Zinedine Zidane die Nachfolge von Didier Deschamps als Trainer der französischen Nationalmannschaft antreten wird, ist ein offenes Geheimnis. Laut ‚L’Équipe‘ steht jetzt aber auch der genaue Zeitplan fest. Dem Bericht der französische Zeitung zufolge soll die Spieler- und Trainerlegende am Dienstag vorgestellt werden.

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Beim FFF und Präsident Philippe Diallo laufen derzeit die Vorbereitungen auf die Präsentation. Dass am selben Tag auch eine Pressekonferenz stattfinden wird, ist nicht gesichert. Möglicherweise wird das in ausführlicher Art und Weise zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Zidane erhält dem Vernehmen nach einen Vierjahresvertrag, den er bereits unterzeichnet hat.