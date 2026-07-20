Kevin De Bruyne könnte der Serie A nach nur einem Jahr bereits wieder den Rücken kehren. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, konnte der 35-Jährige die Vereinsführung der SSC Neapel in der vergangenen Saison trotz neun Scorerpunkten in 21 Einsätzen „nicht davon überzeugen, das Abenteuer fortzusetzen. Mehrere Spielervermittler wurden beauftragt, einen neuen Verein für ihn zu finden.“

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Im vergangenen Sommer zog es den Spielmacher ablösefrei von Manchester City an den Vesuv. Dass er dort seinen Vertrag bis 2027 erfüllt, wirkt aktuell unwahrscheinlich. „Angesichts seines Alters scheinen die Chancen auf einen Wechsel zu einem großen europäischen Verein begrenzt“, so die französische Sportzeitung. Stattdessen haben türkische Vereine ihr Interesse bekundet, zudem stelle Saudi-Arabien „eine glaubwürdige Option“ dar.