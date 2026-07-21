Nach nur einem halben Jahr bei der TSG Hoffenheim zieht Yannick Eduardo zunächst wieder weiter. Der 20-jährige Mittelstürmer wird für ein Jahr in der Eredivisie bei ADO Den Haag geparkt. Erst im Februar hatte die TSG den Tschechen für 2,6 Millionen Euro vom FC Dordrecht verpflichtet und ihn anschließend für die Zweitvertretung eingesetzt.

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Viel Erfolg in den Niederlanden und bis bald, Yannick 🍀



Wir verleihen das Stürmertalent Yannick Eduardo an den niederländischen Erstligisten ADO Den Haag. Der 20 Jahre alte Tscheche war im Februar 2026 in den Kraichgau gekommen. pic.twitter.com/zjF5RIjJ0b — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 21, 2026

Bei Den Haag trifft Eduardo auf Trainer Robin Peter, mit dem der großgewachsene Angreifer bereits in der Jugend bei RB Leipzig und bei seiner Station beim FC Emmen zusammengearbeitet hat. „Durch seine Ausbildung in der Red Bull-Akademie ist er zudem mit der Spielweise vertraut, die wir unter der Leitung von Robin Peter praktizieren, weshalb wir überzeugt sind, dass er gut zu unserer Spielweise passt“, so Sportdirektor Mark Wotte.