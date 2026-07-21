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TSG verleiht Eduardo

von Dominik Sandler - Quelle: adodenhaag.nl
1 min.
Yannick Eduardo im Dress der TSG @Maxppp

Nach nur einem halben Jahr bei der TSG Hoffenheim zieht Yannick Eduardo zunächst wieder weiter. Der 20-jährige Mittelstürmer wird für ein Jahr in der Eredivisie bei ADO Den Haag geparkt. Erst im Februar hatte die TSG den Tschechen für 2,6 Millionen Euro vom FC Dordrecht verpflichtet und ihn anschließend für die Zweitvertretung eingesetzt.

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Bei Den Haag trifft Eduardo auf Trainer Robin Peter, mit dem der großgewachsene Angreifer bereits in der Jugend bei RB Leipzig und bei seiner Station beim FC Emmen zusammengearbeitet hat. „Durch seine Ausbildung in der Red Bull-Akademie ist er zudem mit der Spielweise vertraut, die wir unter der Leitung von Robin Peter praktizieren, weshalb wir überzeugt sind, dass er gut zu unserer Spielweise passt“, so Sportdirektor Mark Wotte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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