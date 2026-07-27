Borussia Dortmund will wieder Superstars formen. Zwei neue Spieler wurden dafür auserkoren und dürften direkt Stammspieler beim BVB werden.
„Wir wissen, was wir wollen. Das sind zwei Offensivpositionen”, verriet Borussia Dortmunds Sportdirektor Ole Book am Wochenende – und könnte bald schon Vollzug melden. Die zwei Auserwählten: Konstantinos Karetsas (18/KRC Genk) und Said El Mala (19/1. FC Köln).
Bei beiden Personalien ist Dortmund dem Vernehmen nach mittlerweile optimistisch. Um Karetsas wurde am heutigen Montag zu Ende verhandelt. Das Ablösepaket soll sich bei 32 bis 33 Millionen Euro einpendeln.
El Mala wird noch teurer. Das Ablösepaket über 44 Millionen war Köln zu wenig, die Domstädter fordern 50 Millionen. Immerhin: Mit dem deutschen U21-Nationalspieler ist sich Dortmund schon über einen Fünfjahresvertrag einig.
Die potenzielle BVB-Traumelf
Schon länger ist auch ein neuer, defensiv denkender Sechser für den BVB im Gespräch. Konkrete Spuren gibt es bislang aber keine. Klar ist: Mit Jobe Bellingham (20) und Mussa Kaba (17) hat Dortmund große Talente für diese Rolle in den eigenen Reihen. Zudem gibt es den erfahrenen Marcel Sabitzer (32).
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