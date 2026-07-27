Dembélé verteilt Korb

Für Ousmane Dembélé geht es aller Voraussicht nach nicht in die Saudi Pro League. Sacha Tavolieri berichtet, dass der 29-jährige Flügelstürmer den Avancen von Al Hilal eine Abfuhr erteilt hat. Dem belgischen Transferjournalisten zufolge wurde eine entsprechende Anfrage vom Ballon d’Or-Gewinner ausgeschlagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der französische Nationalspieler war als großer Sommer-Transfer beim saudischen Klub eingeplant. Allerdings wollten die Saudis erst auf Paris St. Germain zugehen, wenn Dembélé einem Wechsel grundsätzlich zustimmt. Stattdessen hat der ehemalige BVB-Profi signalisiert, seinen Vertrag bei PSG verlängern zu wollen.