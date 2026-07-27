Inter Mailand treibt die Verpflichtung von Cristian Romero weiter voran. Wie Sacha Tavolieri berichtet, haben die Nerazzurri ein erstes Angebot für den 28-jährigen Innenverteidiger bei Tottenham Hotspur abgegeben. Die Gespräche zwischen den Vereinen laufen demnach bereits.

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Inter zeigt sich dem Bericht zufolge zuversichtlich, eine Einigung mit den Spurs zu erzielen. Auch Romero selbst wolle zu Inter wechseln, heißt es. Parallel dazu hat sich der italienische Topklub schon die Zusage von John Stones (32) gesichert.