Menü Suche
Kommentar
Premier League

Inter arbeitet an Transfer-Hammer

von Simon Martis - Quelle: Sacha Tavolieri | Fabrizio Romano
Weltmeister Cristian Romero @Maxppp

Inter Mailand treibt die Verpflichtung von Cristian Romero weiter voran. Wie Sacha Tavolieri berichtet, haben die Nerazzurri ein erstes Angebot für den 28-jährigen Innenverteidiger bei Tottenham Hotspur abgegeben. Die Gespräche zwischen den Vereinen laufen demnach bereits.

Unter der Anzeige geht's weiter

Inter zeigt sich dem Bericht zufolge zuversichtlich, eine Einigung mit den Spurs zu erzielen. Auch Romero selbst wolle zu Inter wechseln, heißt es. Parallel dazu hat sich der italienische Topklub schon die Zusage von John Stones (32) gesichert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Serie A
Spurs
Inter Mailand
ManCity
Cristian Romero
John Stones

Weitere Infos

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Inter Mailand Logo Inter Mailand
ManCity Logo Manchester City FC
Cristian Romero Cristian Romero
John Stones John Stones
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert