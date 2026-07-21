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Einigung: Silva-Hijack fast perfekt

von Julian Jasch - Quelle: Ben Jacobs
Antonio Silva im Benfica-Trikot @Maxppp

Der AC Mailand scheint im Werben um António Silva (22) plötzlich leer auszugehen. Ben Jacobs zufolge hat sich der Innenverteidiger von Benfica Lissabon mit dem AFC Bournemouth auf eine Zusammenarbeit verständigt. Zudem sollen die Verhandlungen zwischen den Klubs ein fortgeschrittenes Stadium erreicht haben.

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Benfica plane, den Verkauf nach den Qualifikationsspielen für die Europa League gegen den FC St. Gallen abzusegnen. Ein Jahr vor Vertragsende stand zuletzt eine Ablöse von bis zu 25 Millionen Euro für den Portugiesen (20 Länderspiele) im Raum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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