Einigung: Silva-Hijack fast perfekt

Der AC Mailand scheint im Werben um António Silva (22) plötzlich leer auszugehen. Ben Jacobs zufolge hat sich der Innenverteidiger von Benfica Lissabon mit dem AFC Bournemouth auf eine Zusammenarbeit verständigt. Zudem sollen die Verhandlungen zwischen den Klubs ein fortgeschrittenes Stadium erreicht haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Benfica plane, den Verkauf nach den Qualifikationsspielen für die Europa League gegen den FC St. Gallen abzusegnen. Ein Jahr vor Vertragsende stand zuletzt eine Ablöse von bis zu 25 Millionen Euro für den Portugiesen (20 Länderspiele) im Raum.