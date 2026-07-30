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Offiziell 2. Bundesliga

Bochum gibt Bamba ab

von Daniel del Federico - Quelle: csmaritimo.org.pt
3 min.
Samuel Bamba im Training @Maxppp

Der VfL Bochum verkauft Samuel Bamba an den portugiesischen Erstliga-Aufsteiger CS Marítimo Funchal. Wie der Verein mitteilt, unterschreibt der 22-Jährige auf Madeira einen Vertrag bis 2029.

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Der Flügelspieler hatte die vergangene Saison auf Leihbasis beim niederländischen Zweitligisten Willem II verbracht, konnte sich dort jedoch nicht für eine zweite Chance bei den Blauen empfehlen. Bamba verlässt den VfL damit nach zwei Jahren und insgesamt sieben Pflichtspieleinsätzen (ein Tor).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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