Dynamo: Daferner trifft Transfer-Entscheidung

Christoph Daferner (28) verfolgt keine Pläne, Dynamo Dresden in diesem Sommer zu verlassen. „Solche Überlegungen gab es für mich nicht“, stellt der Stürmer gegenüber der ‚Bild‘ klar und führt aus: „Klar bin ich ein ehrgeiziger Typ und jeder will am liebsten 90 Minuten spielen. Aber ich gehe jetzt in meine fünfte Saison bei Dynamo. Da weiß man, was man aneinander hat. Sowohl der Verein, als auch ich.“

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Daferner hatte den 1. FC Nürnberger vor zwei Jahre hinter sich gelassen und war zunächst auf Leihbasis nach Dresden gewechselt. Ein Jahr später wurde der Angreifer fest unter Vertrag genommen. „Ich fühle mich total wohl hier. Ich mag die Stadt, mag den Verein. Das ist schon was Besonderes und im deutschen Profi-Fußball nicht selbstverständlich. Das weiß ich alles zu schätzen. Auch wenn ich ab und zu mal zurückstecken muss. Es passt einfach“, unterstreicht er.