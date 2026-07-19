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DFB: Mertesacker bestätigt Verhandlungen

von Dominik Sandler - Quelle: ZDF
Per Mertesacker @Maxppp

Auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer ist der Deutsche Fußball-Bund womöglich fündig geworden. TV-Experte Per Mertesacker hat im ‚ZDF‘ bestätigt, dass er sich derzeit mit dem DFB in Gesprächen befindet: „In der letzten Woche ist nochmal ein bisschen Dynamik reingekommen. Wir unterhalten uns sozusagen. Aber da gibt es noch nichts zu verkünden“, so der 41-Jährige.

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Mertesacker hatte erst kürzlich zu Protokoll gegeben, dass er offen für eine Aufgabe beim DFB sei. Rettig verlässt die Spitze des DFB am Ende des Jahres, entsprechend wird ein Nachfolger gesucht. Der Weltmeister von 2014 ist dabei ein heißer Kandidat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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