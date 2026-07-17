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Bailly in die MLS

Gegen Ende seiner Karriere wagt Eric Bailly (32) den Sprung nach Nordamerika. Der ehemalige Innenverteidiger von Manchester United schließt sich ablösefrei Columbus Crew in der MLS an.

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