Bailly in die MLS
Gegen Ende seiner Karriere wagt Eric Bailly (32) den Sprung nach Nordamerika. Der ehemalige Innenverteidiger von Manchester United schließt sich ablösefrei Columbus Crew in der MLS an.
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Adding to the Black & Gold backline ➕⚔️— The Crew (@ColumbusCrew) July 17, 2026
The Columbus Crew have acquired defender Eric Bailly, who most recently played for Spain’s Real Oviedo and possesses 12 seasons of experience combined between La Liga and the English Premier League.
📰: https://t.co/2f7Cw8dw7z pic.twitter.com/KoT3IZIDgP
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