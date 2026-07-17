Borussia Mönchengladbach und Grant-Leon Ranos gehen getrennte Wege. Der Bundesligist verkündet den Wechsel des 22-jährigen Stürmers zum spanischen Zweitliga-Aufsteiger CD Teneriffa. Dort unterschreibt Ranos bis 2028 samt Option auf eine weitere Spielzeit.

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Die Fohlen kassieren dem Vernehmen nach 300.000 Euro Ablöse und sichern sich eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung. 2023 hatte Gladbach den armenischen Nationalspieler vom FC Bayern verpflichtet. Leihen zu den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig verliefen glück- und torlos.