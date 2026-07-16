Bundesligist Borussia Mönchengladbach kann Grant-Leon Ranos von der Gehaltsliste streichen. Laut ‚Sky‘ wechselt der 22-Jährige zu CD Teneriffa, der Deal sei bereits in trockenen Tüchern. Die Fohlen kassieren dem Bezahlsender zufolge 300.000 Euro und sichern sich eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung.

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Ranos werde sich bis 2028 mit der Option auf eine weitere Saison dem spanischen Zweitligisten anschließen. Der Armenier hatte sich bei seinen Leihstationen beim 1. FC Kaiserslautern und bei Eintracht Braunschweig nicht durchgesetzt und hatte auch in Gladbach keine Zukunft mehr. Für das ehemalige Bayern-Talent steht ein Neuanfang bevor.