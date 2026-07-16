Einigung: Yardimci verlässt Hoffenheim

Erencan Yardimci (24) kehrt der TSG Hoffenheim den Rücken. Der Angreifer, in der vergangenen Saison an Eintracht Braunschweig verliehen, heuert erneut in der zweiten liga an. Nach Informationen von ‚Sky‘ wechselt Yardimci auf Leihbasis samt Kaufpflicht zum 1. FC Kaiserslautern.

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500.000 Euro überweisen die Pfälzer als Gebühr nach Hoffenheim, für den festen Transfer muss man in einem Jahr noch einmal stolze fünf Millionen Euro drauflegen. Der Medizincheck soll am morgigen Freitag stattfinden.