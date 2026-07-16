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VfB-Klartext zu Pejcinovic

von Simon Martis - Quelle: Zeitungsverlag Waiblingen
1 min.
Dzenan Pejcinovic im VfL-Trikot @Maxppp

Der VfB Stuttgart macht kein Geheimnis aus dem Interesse an Dzenan Pejcinovic. Gegenüber dem ‚Zeitungsverlag Waiblingen‘ sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth am Rande des Trainingsauftakts über den 21-jährigen Angreifer des VfL Wolfsburg: „Wir müssen aber seriös bleiben. Der Spieler hat einen Vertrag beim VfL Wolfsburg. Er macht die Vorbereitung beim VfL und mehr gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen.“

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Zuletzt wurde berichtet, dass die Schwaben bereits ein Angebot über 18 Millionen Euro für den U21-Nationalspieler abgegeben haben. Wohlgemuth wollte sich zu den laufenden Gesprächen nicht äußern, machte aber deutlich, dass weitere Verstärkungen möglich sind: „Es können noch Transferbewegungen stattfinden. Es ist gut möglich, dass wir uns noch weiter verstärken, möglicherweise mit Blick auf die Offensive.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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