Der VfL Wolfsburg hat Marius Müller verabschiedet. Der Torhüter der Niedersachsen wechselt zum FC Aberdeen nach Schottland. Bei den Dons hat der 33-Jährige einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

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Jetting in from Germany 🛬



Experienced goalkeeper Marius Müller has joined the Dons from Bundesliga club VfL Wolfsburg.



🔗 https://t.co/6Ae8xQLtHx pic.twitter.com/5O3hQT6uyH — Aberdeen FC (@AberdeenFC) July 16, 2026

Vor zwei Jahren war Müller vom FC Schalke nach Wolfsburg gewechselt und fand sich dort in der Rolle des Ersatzkeepers wieder. Insgesamt absolvierte er nur acht Pflichtspiele im Trikot der Wölfe, eins davon in der vergangenen Saison.