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Müller verlässt Wolfsburg

von Dominik Sandler - Quelle: afc.co.uk
Marius Müller ist beim VfL Wolfsburg der Ersatzmann von Kamil Grabara @Maxppp

Der VfL Wolfsburg hat Marius Müller verabschiedet. Der Torhüter der Niedersachsen wechselt zum FC Aberdeen nach Schottland. Bei den Dons hat der 33-Jährige einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

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Vor zwei Jahren war Müller vom FC Schalke nach Wolfsburg gewechselt und fand sich dort in der Rolle des Ersatzkeepers wieder. Insgesamt absolvierte er nur acht Pflichtspiele im Trikot der Wölfe, eins davon in der vergangenen Saison.

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