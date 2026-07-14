Wolfsburg findet Ernst-Alternative

Obwohl der VfL Wolfsburg bei Wunschkeeper Tjark Ernst (23) von Hertha BSC leer ausgeht, kann der Zweitligist die Suche nach einem neuen Torwart offenbar bald abhaken. Wie Matteo Moretto berichtet, steht Timon Wellenreuther kurz vor dem Wechsel in die Autostadt.

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Der 30-jährige Kapitän von Feyenoord Rotterdam soll in Kürze die Freigabe für seine anvisierte Deutschland-Rückkehr erhalten, weil Ernst seinerseits unmittelbar vor dem Wechsel in die Hafenstadt steht. Für den Hertha-Keeper überweist der niederländische Vizemeister fünf Millionen Euro nach Berlin.