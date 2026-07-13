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Offiziell Bundesliga

Augsburg verpflichtet Behrens

von David Hamza - Quelle: fcaugsburg.de
1 min.
Hennes Behrens bei einem Drittligaspiel in Cottbus @Maxppp

Hennes Behrens wechselt von der TSG Hoffenheim zum FC Augsburg. Bei den Fuggerstädtern unterschreibt der Linksverteidiger einen Vertrag bis 2031. Für den 21-Jährigen, in der Rückrunde an den 1. FC Heidenheim verliehen, fließt dem Vernehmen nach eine Ablöse von 3,5 Millionen Euro, eine weitere Million ist an Boni geknüpft.

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Augsburgs Sportdirektor Benni Weber erklärt: „Er bringt in seinem jungen Alter bereits wertvolle Bundesliga-Erfahrung mit und hat seine Qualitäten auf diesem Niveau unter Beweis gestellt. Mit seiner Physis und seinen fußballerischen Fähigkeiten passt er sehr gut zu unserer Mannschaft.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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