Ryerson kassiert erste Absage

Inter Mailand hat von einer Verpflichtung von Julian Ryerson abgesehen. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, wurde der Norweger den Nerazzurri zwar angeboten, doch aufgrund des hohen Preisschilds letztendlich abgelehnt. Borussia Dortmund wäre wohl ab einer Ablöse von 30 Millionen Euro für den 28-Jährigen, dessen Vertrag bei den Schwarz-Gelben bis 2028 läuft, gesprächsbereit.

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Nach dem geplatzten Transfer von Anan Khalaili (21) suchen die Mailänder händeringend nach Verstärkung für die rechte Außenbahn. Dem italienischen Meister wurden daher bereits zahlreiche Spieler initiativ angeboten. Auch Djed Spence (25/Tottenham Hotspur), Givairo Read (20/Feyenoord), Vanderson (25/AS Monaco), Nahuel Molina (28/Atlético Madrid) und Guéla Doué (23/RC Straßburg) wurden der Sportlichen Führung vorgeschlagen. Inter hat sich jedoch noch nicht auf einen Wunschkandidaten festgelegt und sondiert vorerst weiter den Markt.