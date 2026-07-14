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Conté verlängert

Nach einem starken Gastspiel bei der SV Elversberg wird Bambasé Conté (23) mit einem neuen Kontrakt belohnt. Die TSG Hoffenheim bindet den Offensivspieler langfristig an den Klub.

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