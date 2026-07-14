Conté verlängert
Nach einem starken Gastspiel bei der SV Elversberg wird Bambasé Conté (23) mit einem neuen Kontrakt belohnt. Die TSG Hoffenheim bindet den Offensivspieler langfristig an den Klub.
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Bamba bleibt! 🤝— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 14, 2026
Wir haben den Vertrag mit Bambase Conte vorzeitig langfristig verlängert. Der Offensivspieler wird nach seiner Leihe in Elversberg künftig wieder für die TSG auflaufen.
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