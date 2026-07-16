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Vestergaard löst Vertrag auf

Jannik Vestergaard (33) geht nicht mit Leicester City in die dritte Liga. Der Innenverteidiger hat sich mit den Foxes auf eine Auflösung des ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrags geeinigt. Wohin es den langjährigen Bundesliga-Profi zieht, ist offen.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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