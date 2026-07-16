Vestergaard löst Vertrag auf
Jannik Vestergaard (33) geht nicht mit Leicester City in die dritte Liga. Der Innenverteidiger hat sich mit den Foxes auf eine Auflösung des ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrags geeinigt. Wohin es den langjährigen Bundesliga-Profi zieht, ist offen.
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We can confirm that a mutual agreement has been reached with Jannik Vestergaard for the termination of his contract.— Leicester City (@LCFC) July 16, 2026
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