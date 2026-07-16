Timon Wellenreuther (30) kehrt nach Deutschland zurück und wird fortan in der zweiten Liga im Kasten stehen. Der gebürtige Karlsruher hat bei Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg einen Dreijahresvertrag unterschrieben und ebnet dort den Abschied von Kamil Grabara (27), der die Autostadt aller Voraussicht nach verlassen wird. Die Ablöse für Wellenreuther wird auf eine Million Euro taxiert. „Mit Timon gewinnen wir einen Torhüter für uns, der seine Qualität in den vergangenen Jahren auf höchstem europäischem Niveau nachgewiesen hat. Er hat in der Champions League und der Europa League gespielt, mit Feyenoord mehrere Titel gewonnen und zuletzt auch als Kapitän Verantwortung übernommen“, sagt VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler.

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In Wolfsburg galt Tjark Ernst (23) als Wunschkeeper, der beerbt allerdings Wellenreuther und heuert bei Feyenoord Rotterdam an. Der Ex-Schalker stand seit 2022 in Rotterdam unter Vertrag und führte das Team zulässt als Kapitän an. Insgesamt sammelte er 125 Pflichtspieleinsätze und blieb dabei 37 Mal ohne Gegentor.