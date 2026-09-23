Sandro Wagner könnte dank erfolgsabhängiger Vertragsklauseln sein Gehalt bei Hannover 96 aufstocken. Laut der ‚Sport Bild‘ beinhaltet der bis 2028 datierte Kontrakt neben Punkt- und Erfolgsprämien auch Bonuszahlungen für den Aufstieg in die Bundesliga sowie den Titel im DFB-Pokal, zwischen 100.000 und 200.000 Euro sollen diese betragen.

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Hannover stellte Wagner am Montag als Nachfolger des entlassenen Christian Titz vor. Nach sechs Spieltagen stehen die Niedersachen nur auf dem zehnten Platz. Im Anschluss an die Länderspielpause startet Wagner seine neue Aufgabe mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg (10. Oktober, 13:30 Uhr).