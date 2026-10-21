Ein neues Gesicht durfte sich an den ersten Tagen der Woche im Starensemble des FC Bayern präsentieren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, nahm der erst 16-jährige Roko Ciglar am Montag und Dienstag am Profitraining der Münchner teil.

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Der zentrale Mittelfeldspieler spielt eigentlich für die U17, steuerte dort in dieser Saison in acht Einsätzen drei Tore bei. Ciglar war im Sommer 2025 aus der Jugend von 1860 München an den Bayern-Campus gewechselt. Sein Jugendvertrag läuft bis 2028.