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Kommentar
Bundesliga

HSV bereitet Winter-Transfer vor

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Claus Costa hat gute Laune @Maxppp

Claus Costa hat sich zu möglichen Wintertransfers beim Hamburger SV geäußert. Der Sportdirektor sagt laut der ‚Bild‘: „Wir haben noch sieben, acht Wochen bis Weihnachten und bereiten proaktiv alles vor.“ Es sei jedoch noch „zu früh, um zu sagen, dass wir auf einer Position definitiv reagieren.“

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Insbesondere auf der Sechser-Position drückt beim HSV der Schuh. Kapitän Nicolai Remberg (26/Kreuzbandriss) fehlt noch monatelang. Bilal Nadir (22/Sehnenanriss) kehrt erst nach dem Jahreswechsel zurück. Costa: „Wir werden bei jedem einzelnen Spieler den Genesungsverlauf und den prognostizierten Zeitpunkt des Comebacks genau berücksichtigen.“

veröffentlicht am
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