Wolfsburg-Gespräche mit Sardella

Der VfL Wolfsburg steht vor dem Transfer von Killian Sardella. Laut Sacha Tavolieri befindet sich der Bundesliga-Absteiger in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem belgischen Rechtsverteidiger und drängt auf einen Transfer. Sein Klub RSC Anderlecht wolle eigentlich mit dem 24-Jährigen verlängern, könne beim Gehalt allerdings nicht mithalten.

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Vertraglich ist Sardella noch bis 2028 an den belgischen Erstligisten gebunden. In Anderlecht ist der belgische Nationalspieler (ein Länderspiel), der den Sprung auf den WM-Zug verpasste, zum Profi gereift und kommt bereits auf 178 Pflichtspiele. Nach 15 Jahren im Verein könnte jetzt der Schritt nach Niedersachsen folgen.