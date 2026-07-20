BVB: Karetsas-Transfer diese Woche fix?

Borussia Dortmund will bei Konstantinos Karetsas (18) schnellstmöglich Klarheit haben. Im Laufe dieser Woche reisen BVB-Verantwortliche nach Genk, um mit KRC-Sportboss Dimitri De Condé zu verhandeln, berichtet ‚Sky‘. Dortmund strebe eine Lösung vor Beginn der Japan-Reise an, die am Sonntag beginnt.

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Mit dem griechischen Spielmacher selbst sind sich die Schwarz-Gelben handelseinig, im Ablösepoker ist dem Bundesligisten aber noch nicht der finale Durchbruch gelungen. 30 Millionen Euro stellte der BVB zuletzt in Aussicht. Die Belgier wollen allerdings mindestens 35 Millionen Euro kassieren, mit Boni hofft Genk laut ‚Sky‘ sogar auf bis zu 40 Millionen.

Dass der Deal bislang nicht zu Papier gebracht wurde, ruft unter anderem den AC Mailand auf den Plan. Die Borussia befindet sich nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ und von ‚Sky‘ weiterhin in der Pole Position.