Wolfsburg: Der Plan mit Eriksen

Nach seinem dramatischen Zusammenbruch beim Länderspiel der dänischen Nationalmannschaft gegen die Ukraine (2:1) befindet sich Christian Eriksen auf dem Weg der Besserung. Wie der VfL Wolfsburg offiziell mitteilt, wird der 34-Jährige in Kürze mit einem individuellen Rehaprogramm beginnen. Nach Absprache mit VfL-Geschäftsführer Dieter Hecking wird der offensive Mittelfeldspieler die ersten Phasen der Rehabilitation in seiner Heimat Dänemark absolvieren.

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Eriksens Vertrag bei den Wölfen ist zwar noch bis 2027 datiert, doch die Zukunft des Routiniers in der Autostadt ist längst nicht mehr gesichert. Neben seiner gesundheitlichen Verfassung beeinflusst vor allem der Abstieg des VfL in die 2. Bundesliga die finale Entscheidung des Edeltechnikers. Auch ein Karriereende in diesem Sommer scheint nicht mehr ausgeschlossen zu sein.