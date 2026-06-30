Clément Lenglet (31) schließt sich Benfica Lissabon an. Der Innenverteidiger kommt zunächst für eine Saison auf Leihbasis nach Portugal, im Anschluss verlängert sich Lenglets Vertrag bis 2029.

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Der Franzose war vor zwei Jahren vom FC Barcelona zu Atlético Madrid gewechselt. In der vergangenen Saison bestritt der Linksfuß 24 Pflichtspiele.