La Liga
Atlético verleiht Lenglet
@Maxppp
Clément Lenglet (31) schließt sich Benfica Lissabon an. Der Innenverteidiger kommt zunächst für eine Saison auf Leihbasis nach Portugal, im Anschluss verlängert sich Lenglets Vertrag bis 2029.
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Bem-vindo, Clément Lenglet! ✍️— SL Benfica (@SLBenfica) June 30, 2026
🇫🇷 Bienvenue! pic.twitter.com/XYjLVcGYVi
Der Franzose war vor zwei Jahren vom FC Barcelona zu Atlético Madrid gewechselt. In der vergangenen Saison bestritt der Linksfuß 24 Pflichtspiele.
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