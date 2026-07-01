Bitter: Bayers Einigung mit Grimaldo

Alejandro Grimaldo stand unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei Bayer Leverkusen. Wie Geschäftsführer Sport Simon Rolfes gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt, hatten sich beide Seiten bereits auf eine Ausdehnung des ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrags verständigt: „Es ist richtig, dass wir uns mündlich mit Grima auf eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrages um zwei weitere Jahre verständigt hatten“, erklärt Rolfes.

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Zum Abschluss des Deals kam es allerdings nicht mehr, da Atlético Madrid dazwischenfunkte. „Das Angebot von Atlético hat unseren Plan leider durchkreuzt“, so der 44-Jährige. Statt ein neues Arbeitspapier zu unterschreiben, wechselte Grimaldo nun für rund 25 Millionen Euro zu den Colchoneros. Der Traum von einer Rückkehr nach Spanien gab letztlich den Ausschlag für den Abschied des 30-Jährigen.