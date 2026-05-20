Transfer-Zeitdruck bei Cucurella

Bei Atlético Madrid hat man offenbar Linksverteidiger Marc Cucurella als Hauptziel für den kommenden Transfermarkt auserkoren. Laut der ‚Marca‘ drängt Mateu Alemany auf einen schnellen Transfer des spanischen Nationalspielers, weil zum einen auch der FC Barcelona an ihm dran ist und zum anderen der Preis für den Profi vom FC Chelsea durch eine gute Weltmeisterschaft in die Höhe schnellen könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf Seiten der Blues hat man den Fuß jedoch auf der Bremse. Da mit Xabi Alonso in wenigen Wochen ein neuer Trainer an der Stamford Bridge aufschlägt, ist es unwahrscheinlich, dass zuvor ein Stammspieler verkauft wird. Der 27-Jährige steht bei den Engländern noch bis 2028 unter Vertrag. Zuletzt soll der Linksfuß aber mit einer Rückkehr nach Spanien geliebäugelt haben. Dazu passt auch das Interesse von Barça und den Colchoneros.