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La Liga

Barça: Drei Superstars im Anflug

Der FC Barcelona eröffnet den Transfermarkt mit einigen Paukenschlägen. Immer mehr große Namen scheinen den Weg an die Mittelmeerküste zu finden.

von Lukas Hörster - Quelle: Fabrizio Romano | A Bola
1 min.
Julián Alvarez hat beim Jubel seinen Daumen im Mund @Maxppp

Der FC Barcelona erlebt eine geschäftige Transferwoche. Linksaußen Anthony Gordon (25) kommt für 70 bis 80 Millionen Euro von Newcastle United und wird am heutigen Freitag vorgestellt. Außerdem bemüht sich Barça noch um zwei weitere Topstars.

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Die Spur zu Julián Alvarez (26) konkretisiert sich stark. Mittlerweile hat der Stürmer bei Atlético Madrid um seine Freigabe gebeten. Die Katalanen haben laut Fabrizio Romano derweil ein offizielles Ablöseangebot über 100 Millionen Euro eingereicht.

Und auch mit Bernardo Silva (31) macht Barça laut der portugiesischen Zeitung ‚A Bola‘ große Fortschritte. Der Mittelfeldmann verlässt Manchester City ablösefrei und will unbedingt zu den Blaugrana wechseln. Dafür ist er auch bereit, auf viel Gehalt zu verzichten. Eine Einigung stehe bevor.

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Abwehr-Verstärkung gesucht

Unterdessen sucht Barcelona auch noch nach einer linksfüßigen Abwehrverstärkung. Gehandelt werden die ehemaligen Bundesligaspieler Piero Hinacapié (24/FC Arsenal) und Josko Gvardiol (24/Manchester City).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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