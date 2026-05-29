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Barça: Gordon-Vorstellung terminiert

von Dominik Schneider - Quelle: Alfredo Martínez
3 min.
Anthony Gordon schreit @Maxppp

Der erste Blockbuster-Transfer des Sommers steht vor der Tür. Wie Alfredo Martínez berichtet, wurde vom FC Barcelona für 13:30 Uhr eine Pressekonferenz einberufen, um Anthony Gordon als neuen Spieler zu präsentieren. Eine halbe Stunde zuvor kommt es zur öffentlichen Vertragsunterzeichnung, so der Sportjournalist und Sportkommentator.

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Gestern reiste der 25-jährige Engländer an, um den Medizincheck für seinen Wechsel von Newcastle United zu den Katalanen zu absolvieren. Als Ablöse wechseln zunächst 70 Millionen Euro den Besitzer, weitere zehn Millionen Euro können durch leistungsabhängige Bonuszahlungen hinzukommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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