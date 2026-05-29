Real: Mourinho hat unterschrieben

Die Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid ist wohl in trockenen Tüchern. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat der Portugiese seinen Vertrag bei den Königlichen bereits unterschrieben. Das neue Arbeitspapier des 63-Jährigen bindet ihn bis 2029 an Los Blancos.

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Da am 7. Juni jedoch noch die Präsidentschaftswahlen anstehen, lässt die offizielle Verkündung des Deals vorerst auf sich warten. Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme hatte zuletzt deutlich betont, dass er Mourinho nicht als neuen Trainer verpflichten würde. Es wird in Madrid allerdings davon ausgegangen, dass der amtierende Klubchef Florentino Pérez im Amt bleibt und der Rückkehr von The Special One somit nichts mehr im Wege steht.